Tiina Laanem: peategelaste ajastu. Kuidas see välja näeks, kui enamik koorilauljatest kipuks solistiks?

See sätib kotikest rõdupiirdel õige nurga alla. Siis käekese koti peale. Nii, et kott ja käsi jääks fookusesse. Taustal orkester ja dirigent. See sätitud kaader annab märku, kes on seal peaosaline. Mitte muusikud ega dirigent, vaid käekese ja koti omanik. Tal tuleb ju iseendast vändatavat filmi üha uute kaadritega täiendada, tema publik ootab! Ta on märk sellest, et elame peategelaste ajastul. Sa oled kas peategelane või vaikiv mass, kelle roll on vaid selles, et kangelastele kaasa elada.