VALI LEMMIK | Pärandniidu majandajad hoiavad maailma liigirikkust

Ta on ka ise edukas suurtootja, seitsmendat põlve põllumees ja hingelt karjakasvataja, kelle ettevõttes Piira Mahe on 600 lihaveist. Samas on ta veendunud, et kaasaegse põllumajandustootmise efektiivsusel on piir ees ning ka tavapõllumajandus vajab looduspõhiseid lahendusi. „Ma arvan, et elurikkus ei ole ainult sõnakõlks. Elurikkad ökosüsteemid on stabiilsemad ja toimivad ka siis, kui olud on kehvad. Seevastu monokultuurid on väga tundlikud muutustele. Me ei tea ju, mis ajad on tulemas. Ilmselt põuad aina süvenevad ja seetõttu on elurikas rohumaa juba toidujulgeoleku seisukohalt oluline. Eriti oluline on säilitada mullaelustikku. Me paneme igal aastal umbes miljon tonni Eesti teravilja laeva ja ekspordime, mis tähendab, et igalt hektarilt viime 3–6 tonni biomassi aastas ära, aga mida me asemale anname, et põldude mullaelustik taastuda saaks? Esimesed 30 aastat me ehk ei märganudki, et meie põllumullad vaesestuvad, aga edasi? Võib-olla tuleb mullaelustik põldudele tagasi just sellistest kohtadest nagu see siin! Sellised pärandniidud, mis on juba tuhat aastat kliima-, majandus- ja ajaloomuutustele vastu pidanud, peavad vastu ka edaspidi, kui neid õigesti hooldada.“