TORMIBLOGI | Rongiliiklus on öösel mahasadanud lume tõttu häiritud, paljud majapidamised on elektrita

Lumesadu jätkus laupäeval. Pühapäev hommikuks oli Mandri-Eestis elektrita üle 15 000 majapidamise.Elektrilevi hoiatab, et katkestusi tuleb veel juurde kuniks sadu ja tugev tuul kestavad. Kõige rohkem rikkeid on Tartu-, Harju-, Põlva- ja Virumaal. Hommikul kogunes Elektrilevi kriisikomisjon ja rakendatud on ettevõtte vabatahtlik kriisireserv.