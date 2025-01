Vihased maaomanikud pärivad aru riigilt saadud automaatteavituste kohta

Automaatteavituses on ridamisi puudusi

Üldsõnaline kiri on liidule teadaolevalt tekitanud palju pahameelt. Metsaühistud ja erametsaliit peavad igapäevaselt vastama kirjadele ja kõnedele mures metsaomanikelt, kes ei saa enam aru, mida nad oma metsas teha võivad.

„Oleme võidelnud pikalt selle eest, et riik üldse metsaomanikke nende maale seatud piirangutest teavitama hakkaks. Suund personaalse teavituse poole on samm edasi, aga kirju ei tohiks saata viisil, mis küsimustele vastamise asemel tekitab neid juurde,“ selgitas Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun . „Praegusest kirjast ei ole võimalik aru saada, kus piirangutealune metsaosa asub.“

Kui amet informeerib katastriüksusel asuvast metsaelupaigast, siis reaalsuses jagunevad katastrid omakorda väikseteks eraldisteks ja metsaelupaik asub eraldisel, mitte tervel maal. Suunis nagu raie oleks keelatud tervel katastriüksusel on Erametsaliidu hinnangul põhjendamatu hirmutamine.

„Keskkonnaameti poolt metsaomanikele saadetud kirja eesmärk oligi juhtida metsaomaniku tähelepanu sellele, et tema maal kehtivad piirangud ning anda juhiseid nendega tutvumiseks,“ selgitab Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk. „Elav tagasiside on tunnistus sellest, et kiri oli vajalik ja paljud metsaomanikud ei olnud seni piirangutest teadlikud.“