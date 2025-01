FOTOD | „See on ahnus!“ Pärnumaal vajus kraavi sidruneid vedanud veoauto, inimesed tassisid minema kogu lasti

Laupäeva öösel kell 01.31 sai häirekeskus teate, et Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas on sügavasse kraavi külili vajunud tsitruselisi vedanud veoauto. Et veos raisku ei läheks, kutsuti inimesi sidruneid kokku korjama, mis tekitas ootamatult sotsiaalmeedias korraliku pahameeletormi.