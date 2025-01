ARVUSTUS | Marko Pomerants ja Peep Vain panid kahtede kaante vahele kuus raamatut

Aastavahetuse ajal lugesin korraga ja vaheldumisi Marko Pomerantsi trükisooja raamatut „Minu PR“ ja Peep Vainu sama sooja „Ukselt uksele“. Esmalt avastasin eneselegi üllatuseks, et need trükised on ülimalt sarnased. Kõige suuremaks üllatuseks sai aga see, et leidsin kahtede kaante vahelt kogunisti ... kuus raamatut.