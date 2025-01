Ruskuste kasvatamisest avamaal

Kui ruskuse viljade ja õite asetust lähemalt vaadata, siis tundub asi vägagi kummaline. Need paiknevad otse keset lehte. Niisugune asi ei saa ju võimalik olla? Ometigi saab, sest tegelikult ei ole need lehed üldse mingid lehed, on hoopis kladoodid ehk lehesarnaseks laienenud võrsed. See seletab kummastava asjaolu ära.