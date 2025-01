Soome riik on leidnud võimalused, kuidas toidutootjaid rohepöördes toetada

„Ei ole kerge,“ kurtis ühel hiljutisel aiandusüritusel Soome aiandusliidu konsulent Timo Taulavuori, kui tutvustas eestlastele oma kodumaa aiandust. Ehkki igat masti toetusi on põllumeestele tunduvalt rohkem, pole Taulavuori sõnul kerge see, et nende toetuste ja soodustuste nimel peab pidevalt läbi rääkima Euroopa Komisjoniga. Seda põhjusel, et ei rikutaks ELi turundusreegelid ega käsitletaks toetusi keelatud riigiabina.