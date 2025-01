Lumetormi tõttu oli elektrita 18 000 klienti, kõikide rikete lahendamine kestab kolmapäevani

Nädalavahetusel põhjustas Eestit tabanud lumetorm ulatuslikke elektrikatkestusi. Elektrilevi sõnul on nad pingutanud kahes vahetuses tööd teha, et elektrivarustus taastada. Ometi on siiani elektrita üle 2000 kliendi, kes võivad elektri tagasi saada alles kolmapäeval.