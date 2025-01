Toataimed kevade ootuses

Toataimi võib talvel põhjalikumalt puhastada neid õrnalt duši all loputades.

Toataimi võib vannitada ja pehme rätiga nende lehti puhastada või õrnalt duši all pesta. Vannitades peaks kätega mullapinna katma, et see kanalisatsiooni ummistama ei läheks. Kui vannitoaseiklused võimalikud ei ole, aitab ka niiske rätiga tolmu maha pühkimine. Pesuvette võib lisada NeemAzali, mis aitab kahjurite vastu ja muudab lehed läikivaks.