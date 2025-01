Keraamiline pliit on elektripliidi alamliik, enamasti mööblisse integreeritav pliidiplaat. Elektripliidil on pliidirauad, mis lähevad sisse lülitamisel kuumaks. Samamoodi on ka keraamilisel pliidil, lihtsalt pliidiraud on viidud keraamika alla. Tuline pliidiraud paistab keraamilisel pliidil punasena.