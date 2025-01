„Puhtale kullale“ tuli otsa! Lambavill on imeline ressurss, kuid talunikel on kasulikum see hävitada

Villast saab teadlase sõnul tihti hoopis tülikas biojääde, millest vabanemiseks peab eraldi vaeva nägema. Lambakasvatajate hulgas tehtud küsitlustest on selgunud, et villast vabanemiseks põletatakse see lausaliselt ära.

„Lambavill on aga looduslik ja taastuv ressurss, millel on unikaalseid omadusi, mida saaks mitmes valdkonnas edukalt rakendada,“ kinnitas Shanskiy, lisades, et tegelikult võimalusi olukorra lahendamiseks oleks. Grupp teadlasi püüab Eesti Maaülikooli biomajanduskeskuse rahastusel leida villale majanduslikult mõistlikke ja jätkusuutlikke kasutusviise, et lambakasvatajatel oleks lõpuks ometi vähemalt üks probleem vähem.

„Lammas on nii väikese ökoloogilise jalajäljega loom, et ta võiks kindlasti meie maastikel rohkem toimetada,“ muretses Merrit Shanskiy lambakarjade järsu vähenemise üle, viidates, et ka Eesti riik on probleemi märganud ja püüab õlga alla panna.

Väetisekriisis on villast abi

Sama nägi mõned aastad tagasi ka Sander Veskimeister, kes otsustas hakata kodumaisest mahedast lambavillast väetist ja biotekstiili tootma. Ta ütles Maalehele, et aastas väärindab mitmeid tonne lambavilla, ning huvilisi ja katsetajaid jagub. On ka neid, kes juba aastakümneid lambavilla väetise usku ja nüüd lihtsalt kättesaadava kodumaise toote üle rõõmustavad.

Väetisegraanulit ja biotekstiili tehakse Merrit Shanskiy sõnul mujalgi maailmas ning ka Eestis olevat mitu graanulimeistrit, kuid taimekasvatajad pole veel villa kasutama harjunud.

„Lambavillast pressitud graanulid on suurepärane võimalus mahetootjal oma kultuure väetada, mulla tekstuuri parandada ning kasvusubstraadi vee- ja soojapidavust suurendada,“ loetles teadlane. Ta lisas, et tegelikult täidab täpselt sama ülesannet ka otse lamba seljast lõigatud vill. Peab vaid olema hoolikas, et villa ei paneks liiga palju, vastasel juhul võib tekkida sama probleem, mis teistegi väetiste üledoseerimisel – taimede juured kõrvetatakse ära.