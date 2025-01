DROONIPILDID | Emajõgi ajab üle, linnavalitsus soovitab osas piirkondades keldrid üle vaadata

Kuigi prognoosid ei näita Emajõe veetaseme tõusu kriitilise piirini, on Tartu linnavalitsus igaks juhuks reageerimisvalmis, sest piirile jõutakse päris lähedale.

Emajõe veetase oli täna kella 9 seisuga 204 sentimeetrit üle Amsterdami nulli. Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt võib veetase lume sulades tõusta kuni 220–230 sentimeetrini. Kriitiliseks muutub olukord siis, kui veetase on 254 sentimeetrit, kuid seda praegu prognoosid ei näita. Linnavalitsus kinnitab, et jälgib olukorda ja on valmis vajadusel kiirelt reageerima.