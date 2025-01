Elu riigikogus: saadikud pingutavad, et pensionitõus jätkuks ja Vene kodanikud enam valida ei saaks

Riigikogu alanud istungjärgu läbivateks märksõnadeks on põhiseaduse muutmine, energiajulgeolek ja rahva toimetulek. „Täiendavalt on meie fookuses võitlus valitsuse peale surutud maksutõusudega. Need viivad toimetulekuraskustesse Eesti pered ning halvendavad ettevõtete konkurentsivõimet,“ rõhutab Isamaa fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder.