ILMAPROGNOOS | Plögailm jätkub täitel tuuridel! Sadu läheb lumisemaks uuel nädalal

Neljapäeval jõuab üle Põhja-Euroopa liikuva madalrõhuala lõunaservas meile uus ports niisket ja sooja õhku, mistõttu on pilvine, vihmane ja laialdaselt sombune. Pärastlõunal põhja poolt alates aga saju tõenäosus väheneb ja on selgimisi. Läänekaare tuul on sisemaal mõõdukas, rannikualadel puhanguline. Õhusooja tuleb +2 - +6°.