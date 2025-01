Ajakirjanikul võib-olla tasub isegi olla õnnelik, et tema loo juures käib „tuline andmine“. Ju siis läheb teema lugejatele korda ja on päevakajaline. Aga sageli on kommenteerijad ühed ja samad „kutselised“ sajatajad ning iseasi, kas probleemid vaid kommentaaride peale ka lahenduse leiavad. Tihti mõtlen, et kuidas need igapäevased kommentaatorid küll netis vaidlemiseks aega leiavad? Kas nad tõesti tööl ei käi?