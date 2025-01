ILMAPROGNOOS | Uuel nädalal võib taas rohkelt lund tulla

Ööl vastu laupäeva (18.01) liigub üle Põhja-Skandinaavia Venemaa põhjaaladele madalrõhkkond, mis tõstab läänekaare tuule tugevaks - sisemaal on puhanguid 15, rannikul 20 m/s. Lisanduv niiskus tuleb alla vihmasabinatena, sest õhk on soe, temperatuur jääb +2..+5°C piiresse, hommikul võib kohati 0°C lähedale langeda. Hommikul taevas selgineb ja päev on päikeseline. Lääne- ja loodetuul pärastlõunal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 2..6°C, õhtul langeb 0°C ümbrusse.