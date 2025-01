Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kesk- ja Lääne-Eestis ning Pärnumaal on tihe udu. Õhtul võib saartel vähest vihma või lörtsi sadada. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde ja puhub 2–8, õhtul saartel puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on –2...+3 °C, õhtupoole õhutemperatuur langeb.