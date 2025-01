Tõsi, mõnd sentimeetrit pikkuses ja laiuses silm ei märka. Aga kui paar aastat tagasi võis tõdeda, et märgatavalt on muutunud auto nina, siis nüüd on see taas nii. Lihvitumaks, soliidsemaks. Tegelikult ka nägusamaks. Siia hindeks pluss.