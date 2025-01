„Sisehääl sosinal: Raisk, raisk... venelane raisk... mitte sittagi ei näe... mida ma sihin, raisk... ainult kolmkümmend meetrit... aga nad ju ei halasta, raisk... kohe tapavad ära... kindla peale tapavad ära, raisk...“ See on tsitaat Mart Kivastiku neljandast, mullu detsembris ilmunud näidendikogumikust „Kangelased“. Kivastik kirjutab nii, et tema näidendeid on vahest isegi põnevam lugeda, kui laval näha. Miks?