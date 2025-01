Liis Kängsepp: kahju küll, kui töökoht jääb saamata, sest tegid kümne aasta eest lolli nalja

Samas on juhitud tähelepanu ka sellele, et jagame vestlusrakendustes enda kohta lisaks meemidele ka ääretult intiimset ja isiklikku informatsiooni. Kes meist poleks mõnes virtuaalvestluses oma ülemust / abikaasat / elukaaslast / tuttavat reljeefselt kirunud? Võib-olla oleme jaganud isegi mingeid oma salajasi fantaasiaid, millest kunagi ei tahaks avalikult lugeda? Ma arvan, et keegi meist poleks õnnelik, kui sellised vestlused kuhugi välja lekiks.