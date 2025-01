Kriimsilma ulgumises kuuvalgel ööl ja ta teravas pilgus on midagi sellist, mis inimest lummab, ent see võib mõjuda erinevalt – kangestust tekitava hirmuna või imetluse ja aukartuse eufooriana. Võib arvata, et ürgaja kütt tundis jahil hundiga tõtt vaadates midagi erilist – nägi temas oma ihaldatud kultus- ja hingelooma või ka jahikaaslast ja konkurenti. Kuid karjakasvatajate-põlluharijate kultuurides suhtumine hunti muutus: temast sai vihatud kuradiloom ja karjakahjur.