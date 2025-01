TURUKOMMENTAAR | Vietnami turul on nii ehe, kui veel olla saab!

Kohalikul turul on kõik nii ehe, kui veel olla saab! Lõhnade bukett rabab jalust, selles on tunda värske kala, toore liha, puuviljade, maitseainete, õlipirukate, heitgaaside ja reovee lõhna. Tütar hoiab nina näppudega kinni ja pööritab silmi. Mina aga pakatan õnnest, et saan seda kõike kogeda.