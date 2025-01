„Plaanis on väga palju suurendada Eesti piimatootmist.“ Joakim Helenius sai loa osta Estonia Farmid

„OÜ Estonia Farmid praegused osanikud, nende vanemad ja vanavanemad on Oisu piirkonna taludes, kolhoosides ja ettevõtetes tegutsenud ligi viimase saja aasta jooksul. Seepärast on tegemist emotsionaalselt raske otsusega, mis on langetatud pika kaalumise tulemusena,“ sõnas OÜ Estonia juhatuse esimees Ain Aasa.

Müügiotsuseni viis tõdemus, et uute pikemaajaliste strateegiliste plaanide seadmine on osutunud varasemast keerulisemaks. Põhjuseid selleks on mitu, muu hulgas üldine toidutootmist puudutav majanduspoliitiline ebakindlus ning teadmatus, kas suuremahulised tulevikuinvesteeringud kajastuvad 10 aasta pärast ettevõtte reaalväärtuses.

Osanike hinnangul on ettevõte konkurentsivõimeline toidutootja nii Eestis kui ka kogu maailmas ja suudab seda positsiooni säilitada edaspidigi.

Piimandusel on suur tulevik

Detsembris allkirjastatud ostu-müügilepingu kohaselt sünnib Eesti üks suurimaid põllumajanduskontserne.

Heleniusega seotud ettevõtete omanduses on juba Eesti suurim piimafarm Väätsa Agro AS ja Euroopa kõrgeima tootlikkusega piimafarm Kaiu LT OÜ. Kokku on neil kasutuses 6800 hektarit põllumaad ja nende omanduses 3500 lüpsilehma.

„Minu visioonides ja plaanides on väga palju suurendada Eesti piimatootmist ning sektorisse järjepidevalt edasi panustada,“ on Helenius Maalehele rääkinud. Ta sõnas, et näeb, kuidas Eesti võiks saada maailmaturulgi arvestatavaks piimatootjaks.

Ta rõhutas, et areneda tuleb ka toorpiima töötlemises, ja nõnda palju kui praegu, toorpiima edaspidi eksportida ei tohiks. Küsimuse peale, kas järgmisena ostab ärimees piimatööstuse, Helenius muigas ja sõnas, et ta teab väga täpselt, mida tuleks teha, et Eesti piim tooks koju võimalikult suurt lisandväärtust. „Aga kuidas kõik näiteks kümne aasta perspektiivis realiseeruma hakkab, seda näitab aeg.“

Koondumine ei avalda turgudele erilist mõju