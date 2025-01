Tänavaremont pani inimesed pantvangi: „Kodust välja pääseks vaid kastirattaga. Või tankiga!“

„Kevadel hakati Faehlmanni tänaval tänavavalgustust vahetama. Me veel imestasime, et igal pool ehitatakse, aga meie Vilmsi ja Vase vahelisel tänavalõigul ei toimu midagi. Aga millalgi suvel, kui hakati tänavat kaevama, tõsteti tänavavalgustuspostid sõiduteele,“ räägib Faehlmanni 32 korteriühistu juhatuse liige Siivi Hints. „Ja siis me saime täieliku šoki! Esialgu oli veel rahulik, parkijaid polnud, sest kõik ju kuskil suvilas või maal vanaema juures. Aga kui septembris algas kool, läks jamaks – ja kui siis ka ohutussaared postide ümber valmis said ja ehitusmehed lahkusid, algaski anarhia. Mitte ühtegi liiklusmärki, autod parkisid tänavavalgustuspostide vahele ning linnavalitsus teavitas Facebookis ja meili teel, et nüüd on see tänav igavesti ühesuunaline.“