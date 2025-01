Dario Andrea Cavegn: Eesti peab hakkama käituma nagu riik, mis päriselt soovib külalisi vastu võtta

Eesti on üks viimaseid paiku Euroopas, kus tõeliselt erakordsed kogemused on endiselt võimalikud. Pooled meie 2008. aasta Aegviidu pulmakülalistest nimetavad seda õhtut senini „Suveöö unenäoks“ – niisugune romantika tase, mida šveitslastelt naljalt ei ootaks.

Shakespeare’ile viitamist kõrvale jättes on tegu riigiga, kus samal päeval saad nautida nii rahulikku matka iidses rabas kui ka Michelini tärniga hinnatud õhtusööki Tallinna südames. See on koht, kus jaanitulede ja talviste saunaskäikude arhailine kogemus eksisteerib pingevabalt kõrvuti tipptasemel tehnoloogiaettevõtetega. Eestis põrkuvad ajalugu ja kaasaeg parimal võimalikul moel: keskaegsed vanalinnad kohtuvad e-residentsuse programmiga, laulupeolavalt kõlavad võimsad hümnid, samal ajal kui kaasaegsed heliloojad loovad maailmas tunnustatud teoseid.