Dr Tehisaru ehk kuidas AI aitab pakkuda inimestele paremat arstiabi

„Probleem on hetkel selles, et andmete sisestus erinevates riikides, erinevates haiglates, erinevates kultuurides on väga erinev. Kui Eestis on kõik digitaalne ja ühtemoodi struktureeritud, siis paljudes Euroopa riikides on patsiendi haiguslood veel alles paberil, mis raskendab terviseinfo taaskasutamist. Selle probleemi lahendamiseks kasutatakse AIDAVA projektis masinõpet ja keelemudeleid, et lugeda ja töödelda andmeid eri tüüpi meditsiinidokumentidest, mis on AIDAVA süsteemi sisestatud. Tehisaru kasutades peaks projekti prototüüp suutma neid andmeid igasuguses keeles ja erinevatest dokumentidest lugeda. Sealhulgas analüüsida tekste näiteks epikriisides,“ mainib Maasik, kes lisab, et tegu on innovatsiooniprojektiga, mille eesmärk on leida viis paremaks terviseandmete kasutamiseks: projekti eesmärk on uurida, testida, analüüsida, aga mitte veel rakendada.