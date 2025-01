Pärnumaal murdsid hundid kassi ja vigastasid koera

Selle aja peale, kui peremees välja jõudis, tuli koer haukudes kiirelt tuppa. „Oli näha, et koer on stressis,“ tõdes Nõmm.

Mees ei märganud kohe, et midagi oleks juhtunud. „Tuppa jõudes naine ütles, et koeral on tagumise kintsu peal hambaaugud näha ja kõik on verine,“ kommenteeris Nõmm.