Järva kaitseliitlased korrastasid 75 aastat tagasi hukkunud metsavenna-pere viimset puhkepaika

„Paljud igapäevaselt keskpolügonil tegutsevad kaitseväelasedki ei tea haua ja mälestuskivi asukohta. Tookord mälestuskivi vaadates jäi silma, et kohe-kohe on saabumas pere hukkumise 75. aastapäev ja panin kodukompanii kaitseliitlastele ette minna mälestama. Hukkunud pere oli ju siis Järvamaa pere ja meie kompanii lähim Järvamaa kaitseliidu üksus. Arvasin, et heal juhul tuleb meid 3-4 inimest aga tuli peaaegu 30, ka naiskodukaitsjaid, noorkotkaid ja kodutütreid,“ rääkis Mäepalu.