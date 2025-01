Iga tuuliku ümber on vaja raadata paar hektarit metsa

Pakkumisel olevad 19 arendusala on piiritletud nii, et nad moodustaksid funktsionaalse terviku ja panustaksid suurema tuulepargi loomisesse. Praegu on teada, et ühtegi juba toimivat või ehitusjärgus tuuleparki nende alade naabruses ei ole. Seega ei saa praegu väita, et 19 alale tuleb 19 tuuleparki, kusjuures Konsa sõnul ei saa ka välistada, et mõne ala puhul arendajate huvi sootuks puudub.