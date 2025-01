Püsimetsandus on võimalik, aga teatud tingimustel

Püsimetsandust peetakse viimasel ajal päästerõngaks, mis lubab lageraied lõpetada, kuid sealt siiski puitu varuda. Põhiline probleem nii praktikute kui ka teadlaste silmis on see, et meie tingimustes ei hakka püsimetsas uued puud enamasti kasvama, looduskaitsjad ei pea seda aga sugugi oluliseks.