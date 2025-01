Rein Sikk: võib-olla olen pervo, aga „Drag Show“ peab saama filmiks. Oscar ootab!

Aastavahetusest alates on me silme all lahti rullunud Eestimaa suurim tragikoomiline etendus – hüsteerilis-neurootiline tõsielusõu „Drag Show vol 4“, milles osalevad avaliku elu tegelased, tõestamaks, et vanema põlvkonna lubadus noortele teemal „me ootame teid“ on tegelikult lausvale ja puhas jamps.