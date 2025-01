Tark põllumees paneb tehisaru enda kasuks tööle

Teearu sõnul ei pea tehisaru kasutuselevõtt olema keeruline ja esimeseks sammuks võib olla lihtsate tööriistade, nagu ChatGPT kasutamine näiteks meilide loomiseks või mõne projektiplaani koostamiseks. „Kõige olulisem on õppida temaga suhtlema. Käsklused peaksid olema võimalikult selged ja konkreetsed ning suuremad ülesanded oleks mõistlik jagada väiksemateks osadeks, sest korraga liiga palju käskluseid andes võib tehisaru osa neist unarusse jätta,“ selgitab AI-entusiast. Teearu lisab, et võimaluse korral võib tehisarule ka näiteid tuua ja kõige efektiivsem on kasutada kõige uuemat AI-mudelit, mis hetkel saadaval on.