Sünoptik Kairo Kiitsak: mudelid näitavad, et veebruar tuleb keskmisest märgatavalt soojem

Kuna stratosfääris on praegu väga madalad temperatuurid, siis soosib see ka pärlmutterpilvi ehk polaarstratosfäärpilvi. Need tekivad 15-25 km kõrgusel stratosfääris, kui temperatuur langeb alla -78°C. Mida madalam on temperatuur, seda paremad on tingimused pilvede tekkeks. Need õhukesed värvilised pilved võivad pakkuda väga kauneid vaatemänge.