Kirjanduse pidunädal kulmineerub Tammsaare kirjanduspreemia üleandmise ja rahvamatkaga

Pidunädal tõstab esile kohalikke kirjanikke

„Mulle väga meeldib, et Järvamaa kirjanikke on juurde tulnud. Pidunädalal on meie enda kohalikke kirjanikke rohkem esile tõstma hakatud,“ ütles Räim. Teda rõõmustab ka see, et pidunädalal on kirjandus ühendatud aktiivse liikumisega.