Tiina Reinart: miks ma ei salli autorallit?

Neile, kel vererõhk nüüd väga üles läks: tean, et olen suures vähemuses. Ralliuudised on portaalide loetuimad. Miks? Lihtinimese loogika ütleks midagi järgnevat. Sest autot oskab (vähemalt enda arvates) juhtida väga suur hulk inimesi. Paljud sooviksid vabadust kihutada nagu rallimaailma tippsõitjad. Ning muidugi tahaksid paljud inimesed endale kallist ja head autot. Ja et riik sellelt maksu ei kooriks. Huvitav, kas automaks kasvatab rallihuvi veelgi?