Nutiseadmete kasutamine on fundamentaalselt muutnud viisi, kuidas me informatsiooni töötleme ja salvestame. Kui varem oli oluline meelde jätta fakte ja andmeid, siis nüüd delegeerime selle ülesande üha enam digiseadmetele. Teadlased nimetavad seda nähtust digitaalseks amneesiaks ning see mõjutab meie pikaajalise mälu arengut ja võimet luua seoseid teadmiste vahel.