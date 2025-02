Sõeluuring võtab maha hirmu vähidiagnoosi ees

Emakakaelavähi peamine tekitaja on inimese papilloomiviirus ehk HPV, mis levib naha ja limaskestade kokkupuutel, sealhulgas sugulisel teel. See tähendab, et nakkusallikas on papilloomiviirusega nakatunud teine inimene. „Papilloomiviiruse tüüpe on sadu ning uuringutest ilmneb, et ligi 80% inimestest puutub oma elu jooksul mõne tüvega kokku. Enamasti suudab organism viirusest vabaneda, ent on ka viirusetüüpe, mis võivad pikaajalise nakkuse tagajärjel viia rakumuutusteni ja seejärel emakakaelavähi tekkeni,“ selgitab Põhja-Eesti Regionaalhaigla günekoloog-vanemarst Eva-Maria Niine-Roolaht.