Eesti keele rääkijad, tulge keeleõppijatele appi!

Keelesõbrad Darja Rovba ja Maria Leis

Keelesõber Darja: „Minu arvates on kõige tõhusam viis mis tahes keele õppimiseks ennekõike suuline keelepraktika ning seda mulle see programm ka pakkus. Me kõik õppisime koolis grammatikat, sõnade õiget kasutamist ja lauseehitust kuid minu arvates on isegi efektiivsem alustada keeleõpet just lihtsast kõnekeelest ja kui see baastase on omandatud, siis alles alustada grammatikaga. Kõige tähtsam on saada üle häbelikkusest ja hirmust rääkimise ees. Minu jaoks oli kõige olulisem selline suhtluse formaat, kus saan eesti keelt emakeelena kõneleva inimesega elavalt suhelda. Ma tunnen, et olen muutunud eesti keele kasutamisel julgemaks ning sõnade valikul ja eneseväljenduses kasutan näiteks inglise keelt palju vähem.

Programmis tasub osaleda, kuna see on hea kogemus ja võimalus oma oskusi täiendada ja väärtusi leida. Kui vaadata sügavamalt, siis see programm ei tähenda ainult eesti keele praktiseerimist, vaid ka kultuurivahetust, üksteisemõistmist, piiride nihutamist (kui neid on), nii sisemiselt kui ka väliselt.“

Mentor Maria: „Pole midagi ilusamat, kui anda natukene oma ajast selleks, et kasvõi üks inimene Eestis räägiks meie riigikeelt veelgi paremini. Programmis kaasa tegemiseks innustas mind mitu olulist asja. Esiteks seostub keel mulle riigi ja iseenda identiteediga, keel on osa minust, pean seda väga oluliseks ja austan seda. Teiseks on minu jaoks oluline, et ka teised inimesed minu ümber ilusat eesti keelt räägiksid. Vahet pole, mis rahvusest inimesega on tegemist. Kolmandaks oli minu jaoks oluline, et ma sain selle programmi kaudu anda oma panuse laiemalt eesti keele säilimisse. Eesti keelt oskab 2022. aasta rahvaloenduse andmetel 84% Eesti rahvastikust: emakeelena 67% ja võõrkeelena 17%. Ma väga loodan, et minu panus kasvatas just seda emakeele osa.