Parimad pärandniitude majandajad said vääriliselt tunnustatud

„Pärandniidud on lapsepõlve heinamaad, kus on kullerkupud ja pääsusilmad, liblikad ja põllulinnud. Need on maastikud, kuhu linnakärast tagasi ihkame. Pärandniidud on ühed liigirikkamad ökosüsteemid mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas, ning need inimesed, kes igapäevaselt neid ökosüsteeme elus hoiavad, on tunnustamist väärt. Tänu neile inimestele ei ole tegemist vabaõhumuuseumiga, vaid olulise majandusharuga, mis pakub tööd enam kui tuhandele maainimesele,“ sõnas ta.