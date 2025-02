ILMATEADE | Lumesadu tiheneb üle Eesti

Tuleb arvestada, et turvalise jääkaane tekkimine vajab rohkem külmakraade, mis kestaksid vähemalt kümmekond päeva. Praegune ilm on heitlik: miinuskraadid vahelduvad plusskraadidega ning seegi võib turvalise jää tekkimist pidurdada. Turvalise jää paksus on aga vähemalt 10 cm. Praegu on veekogude jää paksus ebaühtlane.