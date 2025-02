Uhke! Lastekirjanik Triinu Laane raamat võitis USAs preemia, mille on saanud ka Astrid Lindgren

Ometi on ta imehästi ära tabanud, mida üks laps lugeda tahab. Ja mitte ainult Eesti laps, vaid ka lombitagune, kus tema raamat „Luukere Juhani juhtumised“ võitis just värskelt Mildred L. Batchelderi nimelise parima tõlgitud lasteraamatu auhinna.

Et asi ei ole ainult žüriis istuvate korüfeede peas, tõestab juba see, et ühe Chicago kooli lapsed saatsid äsja Triinule tervituseks video. Nad valisid koos oma raamatukogutädidega „Luukere Juhani juhtumised“ aasta parimaks lugemiselamuseks. Triinu peab laste südame võitmisel oluliseks ka illustraator Marja-Liisa Platsi tööd, kes tema teksti võrumaisust on hästi tabanud. „Pool selle raamatu võlust on pildid,“ ütleb ta.