Sealiha hind kukub jõudsalt: kodumaised tootjad kardavad suu- ja sõrataudi tõttu suurt kahjumit

„Kodumaine sealihatootmine on suures ohus, sest oleme seotud Saksa börsi hinnaga ja Saksamaal börsihind praegu kukub,“ ütles Maalehele Eesti tõusigade aretusühistu (ETSAÜ) juhatuse esimees Anu Hellenurme. Ta selgitas, et Eestis langevad sealiha kokkuostuhinnad Saksamaalt alguse saanud suu- ja sõrataudi tõttu. Nüüd on Saksamaal ekspordikeelud peal ja ka see mõjutab väga tugevalt meie sealiha hinda.