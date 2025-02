Filmi „Must auk“ pealkiri tuletas meelde paari aasta taguse uudise, et teadlased on avastanud tähtedevahelises ruumis musta augu. Muidu oli auke ikka leitud nähtava aine lähedalt. Aga leida keset tühjust... Esiotsa näib, et sel vanal uudisel pole mingit seost Moonika Siimetsa filmiga. Või siiski on?