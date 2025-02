30 aastat Raplamaa missivalimisi: kasukate ja bikiinivoor on vajunud ajalukku, aga ilu jääb

„Tegelikult on kurb, et naised võib-olla ei julgegi enam naised olla ja kõik muutub kuidagi sooneutraalseks,“ ütleb üks Raplamaa missivõistluse eestvedajaid Aleksandra Samuel. „Aga meil on õnneks nii vägevad koolitajad ja see annab osalejatele palju indu, et vau, ma olen ka ju naine!“