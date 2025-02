Lugedes võid leida armastuse

Jah, elutempo kiirenedes süveneb mõtteviis, et tõsise, klassikalise tunde aeg on lõplikult möödas. Et suhtlus on nüüd lihtsalt pinnavirvendus, efektne õhuvõngutamine. Täna kohtume, homme lahkume. Ei kuudepikkust piina, ootamist, julguse kogumist, et siis temale korrakski otsa vaadata. Ja siis kasvõi minema joosta, kodus teki alla pugeda ja mõelda, mis kõik oleks võinud olla, kui…

„Mina küll ei arva, et klassikalise armastuse aeg on möödas,“ lausub aga Endel Talvik. Ja temas kõneleb pikk kogemus – esiteks elatud aastakümned, teiseks pikad aastad praktiseeriva psühhoanalüütikuna, inimesena, kelle juurde tullakse oma muredega. Kusjuures häda on enamasti suhetes. Ja just armastus on üks (keerukamaid!) suhtes olemise viise.

Maalehe romantikasari „Mis värvi on armastus“ Isabel Allende, „Armastusest ja varjust“

Robert James Waller, „Tuhat külateed“

Sarah Addison Allen, „Imeline aed“

Anne B. Ragde, „Öine soov“

Erich Segal, „Armastuse lugu“

Antoine Laurain, „Punase märkmikuga naine“

Nicholas Sparks, „Kiri pudelis“

Rosamunde Pilcher, „Nõmmliivatee“

William Somerset Maugham, „Teater“

Erik Tohvri, „Mürgiliblikas"

See, kelleks oleme sündinud

Paraku jaotub maailm siinkohal praksti pooleks. Ühele poole jäävad mehed, kes tunduvad eelkõige praktilised, teisele poole naised oma romantikaihalusega. Kas just viimati mainituid sihtis Maaleht, kui otsustas välja tulla uue raamatusarjaga?

Võime alati võtta raamatu ja peegeldada enda lootusi ja luhtumisi kirjaniku mõttepeeglis.

Endel Talvik ütleb taas ei. Küsimus on pigem selles, millisest suunast teemale lähenetakse. Lihtsamalt: erinev vaateviis algab meie seksuaalsusest. Mehed suunavad siin aktiivsuse välja ehk tegutsemisse, naised iseendasse ehk ootamisse. Ma soovin kedagi armastada – ma soovin, et mind armastataks. Otsekui sarnased vaatenurgad, aga tegeliku elu mõttes kardinaalselt erinevad. Vallutaja ja vastuvõtja. Pakkuja ja ootaja. Tormleja ja mõtestaja. Duaalsus, mille ühe sümbolina tõstab Endel Talvik lauale Tammsaare „Elu ja armastuse“. Ehk: kas me tahame jumaldada või hoopis olla jumaldatud?