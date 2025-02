KÜSITLUS | Kuidas valmistud elektri desünkroniseerimiseks?

Nädalavahetusel ühendatakse Eesti elektrivõrk Venemaa omast lahti, et see siis mõne päeva pärast Mandri-Euroopaga ühendada. Kui kõik läheb plaanipäraselt, ei peaks tavatarbija seda muudatust üldse tähele panema. Inimesed on siiski mures, et miskit võib selle käigus juhtuda ja elekter ära kaduda. Küsime Maalehe lugejatelt, kuidas valmistute elektri desünkroniseerimiseks?