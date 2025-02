LUGEJA KÜSIB | Kes on õigem pärija, kas oma poeg või kasupoeg?

Nüüd on kasuisa juba eakas ja ema on mures, mis saab tema surma korral edasi. Mina elan omaette. Kes pärib ja millise osa majast ja varast? Kui suure osa pärib esimese kooselu poeg? Kas minul on ka õigus mingile osale pärandist või mitte, küsib Maalehe lugeja.