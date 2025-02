ILMATEADE | Kolmapäev kulgeb suure saju seltsis

Täna on pilves ilm. Saartel sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, mandri lääneosas lörtsi ja lund. Lääne-Eestis on jäiteoht! Õhtul muutub sadu tihedamaks ja liigub aeglaselt ida suunas. Puhub kagu- ja lõuna-, saartel pärastlõunal ka edelatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0..+4, Ida-Eestis 0..-3°C.