TEENETEMÄRGID | „Kas see on mingi nali või?“ Põllumees Raivo Mustingut üllatas suur tunnustus

„Olin esimeste talumeeste seas, kes alustasid talupidamisega Põlvamaal üle 30 aasta tagasi, nüüd olen veel üks vähestest, kes veel alles on jäänud,“ meenutab Musting, kuidas tema talupidamine registreeriti 1989. aasta 25. jaanuaril ja lauta ostsid nad siis oma esimese vasika.

„Sellest esimesest vasikast on tänaseks kasvanud meie talukari 250 lüpsilehma, lisaks noorkari.“

„Minu kõige suurem saavutus on see, et mul on äärmiselt tublid lapsed – kõik kolm ja on väga mõistev abikaasa,“ teatab Musting. Lisades, et selline tugi on väga oluline, sest tal on kogu aeg tööd on lihtsalt nii palju olnud.

Kui 2001. aastal kuulutati Eestis esmakordselt välja Aasta põllumees, pälvis selle tiitli Külmsoo talu peremees Raivo Musting Põlvamaalt Kiuma külast. Juba toona oli Külmsoo laudas 110 lehma ja Musting tegutses oma talus ühtaegu kui zootehnik, veterinaar, agronoom ja talunik-filosoof.

„Suurendage, laiendage – kõike,“ innustas ta neil aegadel ka teisi talumehi valmistuma Europa Liiduga ühinemiseks, sest maa läheb ju peagi hinda. Nii ongi Raivo Musting esimese aasta põllumehena seisnud aastakümneid otsekui eesliinil – suunanud, juhtinud teisigi, kuidas kasumlikumalt majandada. Kõigil suurematel kogunemistel ja meeleavaldustel on see mees olnud alati valmis poliitikutega diskuteerima, et suunata neid õigele rajale, toetamaks toidutootjaid.

„Poliitik on põllumehe kõige parem sõber siis, kui ta on opositsioonis. Aga niipea, kui ta saab valitsusse, kaob mälu hetkega,“ on mees tabavalt märkinud.

Vaata ka intervjuud Raivo Mustinguga 2015. aasta põllumeeste piketil. 10 aastat hiljem on mured sarnased.

Üle kolmekümne aasta Külmsoo talus piimakarja pidanud ja põldu harinud Raivo Musting on nutika majandajana ja visa töömehena ja oma ettevõtmisi igati suurendanud, laiendanud ja kaasajastanud.